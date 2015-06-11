独家：沙特准备进一步增加原油产量以满足全球需求

路透新德里6月11日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)一位高层周四表示，沙特准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高，以满足不断增加的全球和国内需求。

沙特阿美营销主管Ahmed Al-Subaey对路透表示，沙特正在与印度潜在的买家讨论增加供应的问题。

沙特5月原油产量达到创纪录的每日1,030万桶左右，因全球需求增长。

目前市场仍然供应过剩，增加产量显示出石油输出国组织(OPEC)捍卫市场份额的决心毫不动摇。

这一策略被认为是促使油价在过去一年大跌的一个重要原因。

“我们有很多原油...沙特不会减产，”Al-Subaey在新德里与印度石油官员会谈后表示。

沙特在夏季几个月历来都会减少石油出口，因酷热天气导致空调用电增大，沙特国内的用油需求上升。

“我们有充裕的储备，生产也很充足。我们将会满足任何需求。如果市场需要，我们就会提供，”他补充说。

上周五石油输出国组织(OPEC)达成一致，将原有产量政策再维持六个月。

这位沙特阿美官员补充说，预计今年下半年印度将成为推动需求增长的主要动力，同时中国需求正在持稳。(完)

(编译 张荻/郑茵 审校 王丽鑫/孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。