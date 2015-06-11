独家：沙特准备进一步增加原油产量以满足全球需求

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新德里6月11日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)一位高层周四表示，沙特准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高，以满足不断增加的全球和国内需求。
沙特阿美营销主管Ahmed Al-Subaey对路透表示，沙特正在与印度潜在的买家讨论增加供应的问题。
沙特5月原油产量达到创纪录的每日1,030万桶左右，因全球需求增长。
目前市场仍然供应过剩，增加产量显示出石油输出国组织(OPEC)捍卫市场份额的决心毫不动摇。
这一策略被认为是促使油价在过去一年大跌的一个重要原因。
“我们有很多原油...沙特不会减产，”Al-Subaey在新德里与印度石油官员会谈后表示。
沙特在夏季几个月历来都会减少石油出口，因酷热天气导致空调用电增大，沙特国内的用油需求上升。
“我们有充裕的储备，生产也很充足。我们将会满足任何需求。如果市场需要，我们就会提供，”他补充说。
上周五石油输出国组织(OPEC)达成一致，将原有产量政策再维持六个月。
这位沙特阿美官员补充说，预计今年下半年印度将成为推动需求增长的主要动力，同时中国需求正在持稳。(完)
(编译 张荻/郑茵 审校 王丽鑫/孙茉莉)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。