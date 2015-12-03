沙特下调1月销往亚洲的轻质油价格 调降幅度小于预期

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透新加坡12月3日 - 全球最大的石油出口国沙特阿拉伯下调1月销往亚洲的多数品级原油的价格，但调降幅度小于预期，这表明该国考虑更多的是亚洲强劲的炼油利润率。
不过，由于石脑油利润率较高，沙特上调了阿拉伯特轻质油的官方售价(OSP)，而市场原本预计，考虑迪拜指标原油价格低迷，阿拉伯会下调阿拉伯特轻质油的售价。
沙特的月度售价为科威特、伊朗和伊拉克等其他石油输出国组织(OPEC)国家的石油定价设定方向。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周三表示，将1月销往亚洲的阿拉伯轻质油的官方售价每桶较12月下调0.10美元，至较阿曼/迪拜均价每桶贴水1.40美元，将阿拉伯特轻质油的官方售价每桶上调0.20美元，至较阿曼/迪拜均价每桶升水1美元。
路透访问的六家炼油商和交易员之前预计，阿拉伯轻质油的官方售价每桶下调0.20-0.40美元。路透调查还显示，市场参与者也预计阿拉伯会下调阿拉伯特轻质油的官方售价。(完)
(编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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