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国际财经 | 2016年 2月 1日 星期一 07:22 BJT

沙特愿意与产油国合作 以支撑油价--al-Arabiya电视台

路透迪拜1月31日 - 沙特al-Arabiya电视台周日援引未署名沙特消息来源称，该国希望与其他产油国合作以支撑油市。

消息人士告诉该电视台，俄罗斯正在研究的减产提议并非沙特提出。

俄罗斯周四表示，石油输出国组织(OPEC)提议减产达5%，这可能是逾10年来的首个全球性有关减轻供应过剩和支撑油价的协议。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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