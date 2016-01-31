沙特愿意与产油国合作 以支撑油价--al-Arabiya电视台

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透迪拜1月31日 - 沙特al-Arabiya电视台周日援引未署名沙特消息来源称，该国希望与其他产油国合作以支撑油市。
消息人士告诉该电视台，俄罗斯正在研究的减产提议并非沙特提出。
俄罗斯周四表示，石油输出国组织(OPEC)提议减产达5%，这可能是逾10年来的首个全球性有关减轻供应过剩和支撑油价的协议。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。