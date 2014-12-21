非OPEC成员国不合作以及投机行为是油价下跌的原因--欧那密

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透迪拜12月21日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周日表示，石油输出国组织(OPEC)以外的产油国不合作，再加上投机客的行为，导致油价下跌，但他相信市场会出现改善。
他在阿布扎比发表讲话时否认政治因素影响了沙特的石油政策，并称油价下滑不会对沙特或其它阿拉伯国家的经济产生“明显而巨大的”影响。
“沙特和其他国家寻求让市场归回平衡，但OPEC以外产油国缺乏合作，且误导信息四处扩散和投机操作，导致油价不断下跌，”他说。
他并补充说：“有关沙特存在政治动机的阴谋论...毫无根据，且说明缺乏了解。”
“沙特的(石油)政策完全基于经济考量，不多不少，”他说。
“我相信石油市场将会改善。”(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
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