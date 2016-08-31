沙特石油产量并无特定目标水准--能源部长

路透迪拜8月31日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，沙特的石油产量并无特定目标水准，产量是根据客户需求而定。

“沙特阿拉伯没有要达成的目标数字。沙特的产量满足客户的需求，不论是本国还是外国的客户，”法力赫对沙特al-Arabiya电视台表示，该访问在周三播出。

“沙特的产量政策将维持高度负责态度，”他说。

在对中国进行的正式访问中，法力赫表示尽管原油价格处在低位，但“原油需求情况并未让我担心”，并称中国的原油需求仍“非常稳健”。

沙特是石油输出国组织(OPEC)的主要成员国，6月开始提高原油产量，以因应国内石油需求的季节性增加，以及出口需求的上升。行业消息人士曾对路透表示，沙特8月产量可能提升至纪录高位。

沙特7月原油产量为1,067万桶/日，创历史最高水平。法力赫上周对路透称，8月原油产量维持在该水平附近，不过他没有提供具体数字。

沙特的原油产能为1,250万桶/日，这为其提供了在全球出现任何短缺的情况时增产的能力。

法力赫称，除非出现意外的供应中断，否则预计不会达到这样的生产水平。

“市场目前供应过剩，对于沙特而言，我们认为短期内没有必要达到最大产能，”他对该电视台称。

沙特副王储萨勒曼率团对中国进行正式访问，法力赫是随行的官员之一。此次访问旨在加强同中国的联系。该代表团周三晚间前往日本进行访问。(完)