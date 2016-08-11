焦点：沙特石油产量创纪录新高 2017年全球供应料过剩--OPEC月报

路透伦敦8月10日 - 全球最大石油出口国沙特对石油输出国组织(OPEC)表示，7月其产量提高至纪录高位，表明沙特仍专注于市场份额，而不是减产来抑制供应量。

OPEC的这份月报还称，该组织14个成员国7月产量创下新高，表明全球供应过剩的局面可能将持续至明年。

油价7月下跌近15%，因市场担心原油和油品供应过剩将推迟人们期待已久的市场再平衡。这轮跌势已促使部分OPEC国家努力支持产油国达成支撑油价的举措。

“原油价格低廉已促使全球炼油商生产更多精炼油品，从而加重了市场供应过剩的程度，”OPEC在月报中称。

根据沙特阿拉伯向OPEC提供的数据，该国7月原油日产量为1,067万桶。这一数字高于6月1,055万桶，也高于2015年6月创下的前纪录高位1,056万桶。

沙特的行业消息人士4月曾表示，将会增产以满足夏季的电力需求，而非加大供应冲击市场。

伊拉克与伊朗等其他OPEC产油国也在提高供应量，抵消了尼日利亚国内发生武装袭击事件的影响。根据OPEC得到的二手数据，该组织7月的日产量为3,311万桶，较6月高4.6万桶。

根据路透对以往OPEC报告的回顾，这至少是2008年以来的最高水平。

该报告还预示未来非OPEC国家的供应将更具韧性，尽管OPEC官员寄望油价自2014年中期以来下跌过半将遏制这些国家的生产、并在今年帮助市场变得更加平衡。

OPEC目前预期，今年非OPEC石油日供应量将下降79万桶，降幅小于上个月预计的88万桶。明年供应量预计也将下滑，但降幅料仅为15万桶/日。

“由于阿尔伯塔省的野火被扑灭后加拿大石油生产恢复、以及美国活跃钻机数(rig count)连续四周增加，非OPEC国家2016年的短期供应前景被上修，”OPEC称。

OPEC报告立场较先前有关2016年供需将恢复平衡的预测有所软化，称未来数月的季节性需求增加将为“预期中的市场再平衡”作出贡献，但没有说再平衡何时出现。

OPEC预计，2017年市场对OPEC原油的需求将为日均3,301万桶，暗示若该组织维持产量稳定，每日供应将过剩10万桶。上个月的报告则预示出现小幅供应缺口。

在报告中，OPEC未对全球需求展望作出明显调整，预计2017年日均需求将增加115万桶。(完)