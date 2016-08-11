焦点：沙特石油产量创纪录新高 2017年全球供应料过剩--OPEC月报

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透伦敦8月10日 - 全球最大石油出口国沙特对石油输出国组织(OPEC)表示，7月其产量提高至纪录高位，表明沙特仍专注于市场份额，而不是减产来抑制供应量。
OPEC的这份月报还称，该组织14个成员国7月产量创下新高，表明全球供应过剩的局面可能将持续至明年。
油价7月下跌近15%，因市场担心原油和油品供应过剩将推迟人们期待已久的市场再平衡。这轮跌势已促使部分OPEC国家努力支持产油国达成支撑油价的举措。
“原油价格低廉已促使全球炼油商生产更多精炼油品，从而加重了市场供应过剩的程度，”OPEC在月报中称。
根据沙特阿拉伯向OPEC提供的数据，该国7月原油日产量为1,067万桶。这一数字高于6月1,055万桶，也高于2015年6月创下的前纪录高位1,056万桶。
沙特的行业消息人士4月曾表示，将会增产以满足夏季的电力需求，而非加大供应冲击市场。
伊拉克与伊朗等其他OPEC产油国也在提高供应量，抵消了尼日利亚国内发生武装袭击事件的影响。根据OPEC得到的二手数据，该组织7月的日产量为3,311万桶，较6月高4.6万桶。
根据路透对以往OPEC报告的回顾，这至少是2008年以来的最高水平。
该报告还预示未来非OPEC国家的供应将更具韧性，尽管OPEC官员寄望油价自2014年中期以来下跌过半将遏制这些国家的生产、并在今年帮助市场变得更加平衡。
OPEC目前预期，今年非OPEC石油日供应量将下降79万桶，降幅小于上个月预计的88万桶。明年供应量预计也将下滑，但降幅料仅为15万桶/日。
“由于阿尔伯塔省的野火被扑灭后加拿大石油生产恢复、以及美国活跃钻机数(rig count)连续四周增加，非OPEC国家2016年的短期供应前景被上修，”OPEC称。
OPEC报告立场较先前有关2016年供需将恢复平衡的预测有所软化，称未来数月的季节性需求增加将为“预期中的市场再平衡”作出贡献，但没有说再平衡何时出现。
OPEC预计，2017年市场对OPEC原油的需求将为日均3,301万桶，暗示若该组织维持产量稳定，每日供应将过剩10万桶。上个月的报告则预示出现小幅供应缺口。
在报告中，OPEC未对全球需求展望作出明显调整，预计2017年日均需求将增加115万桶。(完)
(编译 许娜/徐文焰；审校 白云/陈宗琦/王兴亚)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。