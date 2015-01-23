焦点：沙特新国王料坚守OPEC产量政策 关注新石油部长人选

路透新加坡1月23日 - 全球最大的石油出口国--沙特阿拉伯的新国王预计将坚守石油输出国组织(OPEC)维持产量不变的政策，以防OPEC的市场份额被竞争对手蚕食，即便能源市场正面临数十年来最大的变化之一。

沙特皇家法院发表官方声明称，国王阿布杜拉周五早间去世，其弟萨尔曼(Salman)继承王位。

萨尔曼已将同父异母的弟弟穆克林(Muqrin)立为王储和继承人。

分析师表示，新国王预计将全面继承阿布杜拉的政策。

“阿布杜拉国王是当前策略的设计师，该策略维持产量不变，从而把规模较小的参与者挤出市场，”纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示。

Kilduff称，萨尔曼是众所周知的沙特利益保卫者，市场或将预期他会维持石油产量处于高位。

FGE分析师Tushar Bansal称，“总的来说，迄今为止沙特政策料不会发生重大改变。”但他指出，市场可能关注沙特是否会更换石油部长。

“欧那密自1995年开始一直担任沙特石油部长。过去，据报导他曾表达过请辞的意愿，但阿布杜拉国王请他在自己在世时一直担任此职。”

“因此，真正的问题在于，若很快任命一位新石油部长，会导致沙特能源政策发生变化吗？”

周五，原油期货起初跳涨，但随后脱离高位，目前水准较2014年6月触及的近期高点仍低逾50%。

**政策的延续性**

上次王位更替的时候既有政策就得到了延续，这次也料将比照办理。在2005年法赫德国王逝世时，对沙特新的领导层就有相同的顾虑。

2005年8月1日法赫德国王逝世的消息宣布后，布兰特原油应声上涨至纪录高点每桶约61美元。

当时还是王储的阿布杜拉被拥立为新国王并迅速安抚了市场，强调保持市场供应充足的政策不会改变。法赫德国王于1995年中风之后，阿布杜拉便已实际掌权。

**油市的剧烈变化**

阿布杜拉逝世之时，正值国际油市经历数十年来最为剧烈的变革。

由于供应充足、欧洲和亚洲经济放缓导致需求不振、且能源利用效率提高，国际油价腰斩，意味着生产商收入大幅降低。

受此影响，沙特阿拉伯料出现2009年以来的首次预算赤字，还得面对与阿曼和委内瑞拉等OPEC成员国间的龃龉，这两个国家无法认同OPEC袖手不扞卫油价的策略。

蓬勃兴起的页岩油生产已经让美国从全球最大的石油进口国，摇身一变成为全球三大产油国之一，日产量超过900万桶。

在沙特阿拉伯的带领下，OPEC在去年11月宣布维持日产3,000万桶的限额不变，这个决定在随后的12月打压布兰特原油价格又跌去25%，因市场反应OPEC不出手救市的事实。

沙特阿拉伯带领OPEC做出的这个不减产决定，旨在保护市场份额，挤压美国页岩油生产商和其它非OPEC石油出口国，比如巴西和俄罗斯。

国王阿布杜拉在位期间，延续了沙特与美国加强联系的政策，包括支持了美国领导的两次海湾战争。

美国总统奥巴马是最先向阿布杜拉逝世表示哀悼与慰问的国家元首之一，他赞扬阿布杜拉在维护美国-沙特阿拉伯紧密关系上所作出的努力。

奥巴马在声明中称，阿布杜拉是一位正直且勇于捍卫自己信念的领袖，他所秉持的信念之一就是，他坚定并真诚的认为美国-沙特阿拉伯的关系，对于维护中东和其它地区的安全与稳定具有重大意义。（完）

(编译 许娜/王兴亚/张荻/高琦 审校 张明钧/李婷仪)

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