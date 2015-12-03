版本:
中国
国际财经 | 2015年 12月 3日 星期四 13:56 BJT

沙特将提出平衡原油市场的建议--Energy Intelligence

路透新加坡12月3日 - 据Energy Intelligence引述OPEC高级代表报导，沙特将提出平衡油市的建议，包括要求石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和伊拉克限制产量增长，以及让俄罗斯等非OPEC产油国参与减产。

该提议将很难获得所有相关方的赞同，这些相关方对于哪些产油国应减产或限产意见不一。

但这是沙特愿意做出妥协的初步迹象。(完)

(编译 王颖；审校 王兴亚)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐