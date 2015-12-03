沙特将提出平衡原油市场的建议--Energy Intelligence

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透新加坡12月3日 - 据Energy Intelligence引述OPEC高级代表报导，沙特将提出平衡油市的建议，包括要求石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和伊拉克限制产量增长，以及让俄罗斯等非OPEC产油国参与减产。
该提议将很难获得所有相关方的赞同，这些相关方对于哪些产油国应减产或限产意见不一。
但这是沙特愿意做出妥协的初步迹象。(完)
(编译 王颖；审校 王兴亚)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。