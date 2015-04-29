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寰宇花絮 | 2015年 4月 29日 星期三 17:25 BJT

沙特国王下令向军人发奖金

路透阿布扎比4月29日 - 沙特阿拉伯官方媒体SPA宣布，国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹（Salman bin Abdulaziz）周三下令向所有军人和安全人员额外发放一个月的薪水作为奖金。

今天早些时候，萨勒曼任命了新的王储和副王储，对内阁进行大规模重组。

SPA并未提到奖励的总金额，但估计数量不小；分析师预计，包括国民卫队和准军事力量在内的武装部队现役人数超过20万。

在沙特，政治变革或局势紧张时期发放皇室奖金的历史由来已久。萨勒曼1月就职时下令向政府工作人员和退休人员额外发放两个月的薪水和养老金作为奖励。

2011年“阿拉伯之春”期间，沙特曾宣布大规模公共福利支出。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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