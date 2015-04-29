沙特国王下令向军人发奖金

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿布扎比4月29日 - 沙特阿拉伯官方媒体SPA宣布，国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹（Salman bin Abdulaziz）周三下令向所有军人和安全人员额外发放一个月的薪水作为奖金。
今天早些时候，萨勒曼任命了新的王储和副王储，对内阁进行大规模重组。
SPA并未提到奖励的总金额，但估计数量不小；分析师预计，包括国民卫队和准军事力量在内的武装部队现役人数超过20万。
在沙特，政治变革或局势紧张时期发放皇室奖金的历史由来已久。萨勒曼1月就职时下令向政府工作人员和退休人员额外发放两个月的薪水和养老金作为奖励。
2011年“阿拉伯之春”期间，沙特曾宣布大规模公共福利支出。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。