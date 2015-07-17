哈马斯领导人和沙特国王举行罕见的会晤--消息

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜7月17日 - 一名哈马斯消息人士称，哈马斯领导人Khaled Meshaal和其他高官周五会见了沙特阿拉伯国王萨勒曼和沙特高级领导人，这是双方数年来首次会面。
“双方讨论了巴勒斯坦统一和地区政治局势。该会议有可能改善哈马斯与沙特的关系，”这名消息人士对路透说道。
萨勒曼1月担任沙特国王以后，哈马斯与沙特的关系好转。沙特在该地区采取了新的强硬态度。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。