版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 17:18 BJT

哈马斯领导人和沙特国王举行罕见的会晤--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜7月17日 - 一名哈马斯消息人士称，哈马斯领导人Khaled Meshaal和其他高官周五会见了沙特阿拉伯国王萨勒曼和沙特高级领导人，这是双方数年来首次会面。

“双方讨论了巴勒斯坦统一和地区政治局势。该会议有可能改善哈马斯与沙特的关系，”这名消息人士对路透说道。

萨勒曼1月担任沙特国王以后，哈马斯与沙特的关系好转。沙特在该地区采取了新的强硬态度。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐