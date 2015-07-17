哈马斯领导人和沙特国王举行罕见的会晤--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜7月17日 - 一名哈马斯消息人士称，哈马斯领导人Khaled Meshaal和其他高官周五会见了沙特阿拉伯国王萨勒曼和沙特高级领导人，这是双方数年来首次会面。

“双方讨论了巴勒斯坦统一和地区政治局势。该会议有可能改善哈马斯与沙特的关系，”这名消息人士对路透说道。