哈马斯领导人和沙特国王举行罕见的会晤--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月17日 - 一名哈马斯消息人士称，哈马斯领导人Khaled Meshaal和其他高官周五会见了沙特阿拉伯国王萨勒曼和沙特高级领导人，这是双方数年来首次会面。
“双方讨论了巴勒斯坦统一和地区政治局势。该会议有可能改善哈马斯与沙特的关系，”这名消息人士对路透说道。
萨勒曼1月担任沙特国王以后，哈马斯与沙特的关系好转。沙特在该地区采取了新的强硬态度。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”