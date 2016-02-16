焦点：沙特与俄罗斯将举行会谈 对于油市合作的态度转变--消息

路透伦敦2月15日 - 消息人士对路透表示，两大石油出口国--沙特阿拉伯和俄罗斯周二将举行会谈。产油国尝试解决供应过剩问题。

沙特阿拉伯石油部长欧那密及俄罗斯能源部长诺瓦克将在卡塔尔首都多哈会面，届时石油输出国组织(OPEC)成员国卡塔尔和委内瑞拉部长也将参与。

这次会面让人想起2001年OPEC及非OPEC国家会面的情形，当时沙特促成了一项全球减产协议，这是俄罗斯唯一一次同意参与减产。

但俄罗斯从未完全遵守减少出口的承诺。

油价LCOc1在两国将举行会谈的消息提振下周一上涨2%，美国假日因素令市场交投清淡。

由于美国供应快速上升，及OPEC决定增加出口以期将高成本产油者挤出市场，过去一年油价跌至逾10年来低点。

沙特曾表示，唯有非OPEC产油国同意加入减产行列，他们才会减产。

长久以来俄罗斯一直拒绝合作，称无论油价在什么水准，该国石油行业都有竞争力，而且该国减产在技术上面临挑战。

但1月起各方态度开始转变，因油价跌破每桶30美元，这与俄罗斯预算平衡所需的水准相差甚远。而今年稍晚该国将面临议会选举。

沙特和波斯湾其他国家的公共财政也尝到油价低迷的苦果。

**达成协议面临的障碍**

行业消息人士上周告诉路透，一些OPEC成员国正试图让OPEC和主要非OPEC产油国之间达成“冻结”石油产量的共识，以便在不需要减产的情况下应对全球供应过剩局面。

诺瓦克在内的数名俄罗斯官员已暗示，与OPEC合作是有可能的。

俄罗斯国家石油公司执行长谢琴(Igor Sechin)上周表示，所有产油国协同减产约100万桶/日将产生效果。谢琴是俄罗斯总统普京的盟友，他一直以来都表示反对减产。

谢琴并未表明俄罗斯是否准备参与减产，普京也未就该话题发表看法。

尼日利亚石油部长对路透表示，OPEC内部的共识开始增强，也就是必须达成一个如何终结全球油价跌势的决定。

不过，很多分析师，包括国际能源署(IEA)均认为，OPEC和其他产油国达成减产协议以降低不断膨胀的供应的机会渺茫。

“我们仍认为，如果通过减产人为地支撑油价，可能只会给高成本产能更大的喘息空间，只能让问题得到短期解决，”辉立期货在报告中说。

很多OPEC观察人士表示，OPEC和非OPEC产油国达成减产协议的最大阻碍将是伊朗和伊拉克的立场。这两个OPEC成员国均已表明，他们今年计划增产，但目前还没有迹象显示，两国是否会参加周二的会议。

此次会议将在OPEC今年的轮值主席国卡特尔举行。(完)