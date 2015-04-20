沙特安全部队进入戒备状态 防止能源设施或购物中心被袭击

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透利雅得4月20日 - 沙特阿拉伯内政部发言人Mansour Turki周一表示，沙特安全部队已进入戒备状态，以防一处购物中心或能源设施遭到军事袭击。
“有情报表明，一处购物中心或沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的设施可能成为军事袭击的目标。我们将这个情报反映给了安全部队，让他们对此做好戒备，”发言人对路透表示。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。