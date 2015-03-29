版本:
中国
时事要闻 | 2015年 3月 30日 星期一 07:49 BJT

沙特发言人称将继续也门突袭 直到总统哈迪恢复执政

路透利雅得3月29日 - 沙特阿拉伯一名军方发言人周日称，沙特在也门主导的突袭行动将继续，直到也门总统哈迪恢复执政。哈迪上周四离开也门。

利雅得周四宣布与其它九个逊尼派穆斯林国家对胡赛武装进行空袭。伊朗对此强烈谴责，但伊朗否认对胡赛提供支持。

“我们将创造必要条件，让总统及其政府能够管理这个国家，”联军发言人Ahmed Asseri准将称。

“我们将继续打击武装分子，对其保持压力，直到环境变得十分有利于也门部队接管，”他称。

“我们感觉，他们一天天地失利...我们持续对他们施压以遏制他们...我们相信亚丁的局势将会一天比一天好，”他称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐