南非航空与中国国航和海南航空展开策略协商--彭博

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透4月15日 - 彭博援引知情消息人士的话报导，处境艰难的南非航空公司(SAA)正在与中国国际航空公司(601111.SS)和海南航空(600221.SS)洽商，建立一个以西非为中心的枢纽，或出售南非航空的部分股权。
彭博称，直接购买部分股权似乎不太可能，不过协商可能促进相互更深层次的技术合作。
由于不在正常上班时间，未能联系到上述三家航空公司予以置评。(完)
(编译 李爽 审校 于春红)
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路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。