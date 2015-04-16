南非航空与中国国航和海南航空展开策略协商--彭博

路透4月15日 - 彭博援引知情消息人士的话报导，处境艰难的南非航空公司(SAA)正在与中国国际航空公司(601111.SS)和海南航空(600221.SS)洽商，建立一个以西非为中心的枢纽，或出售南非航空的部分股权。