版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 02:10 BJT

标题新闻：南非航空公司(SAA)称没有同中国国际航空和海南航空洽商出售，否认彭博周三的报道

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐