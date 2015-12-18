Saab新东家Nevs称拿下中国汽车租赁企业120亿美元电动汽车大单

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透斯德哥尔摩12月17日 - 收购了破产瑞典汽车厂Saab的National Electric Vehicle Sweden(Nevs)周四公布了第一笔大单，为中国一租赁企业生产电动汽车，价值高达120亿美元。Nevs主打中国市场，押注汽车电动化。
这一笔250,000辆电动汽车的订单是史无前例的，其中150,000辆基于Saab 9-3轿车。根据国际能源署(IEA)，截至2014年底全球电力汽车总量仅为665,000辆，其中中国有83,000辆。
Nevs称将迅速在瑞典雇用数百名工人，开始为Panda New Energy生产汽车。这家中国企业称将向专职司机驾驶车队租赁零排放汽车。
基于Saab 9-3紧凑型轿车的车型将新出电动型底盘，车身在瑞典生产并喷漆，运往中国进行最后组装。其他100,000辆的细节未透露，但公司一发言人称主要在中国生产。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王洋)
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。