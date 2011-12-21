庞大集团决定停止收购萨博汽车

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透上海12月21日电---中国庞大汽贸集团股份有限公司(601258.SS)周三公告称,鉴於瑞典当地法院已同意萨博汽车的破产申请,庞大决定停止对萨博汽车股份的收购交易,此前支付的4,500万欧元购车预付款将提取坏帐准备.
公告指出,庞大集团将尽快准备相关文件以向破产管理人申报债权,参与萨博汽车破产的法律程序;同时将根据萨博汽车的具体情况,按照相关会计准则就前述购车预付款提取坏账准备.
庞大集团此前拟与浙江青年莲花汽车联手收购陷入困境的瑞典萨博汽车,但因萨博关联人美国通用汽车(GM.N)的反对,其收购进程一直没有取得进展.
萨博汽车周一向瑞典地方法院申请破产,地方法院于当日同意萨博汽车的申请,宣布萨博汽车破产,并委任了两名破产管理人.
庞大集团周二因重大事项未公告而临时停牌一天,周一收报6.99元人民币,过去一个月累计下跌26.88%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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