人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
(更正:因英文原文有误,标题及内文改为"中国一家银行",非"中国银行";第一段译文有误,萨博母公司应改为"Swedish Automobile",非"通用汽车")
路透斯德哥尔摩12月4日电---据消息人士透露，瑞典汽车生产商萨博的母公司——Swedish Automobile与浙江青年莲花汽车有限公司就中国一家银行收购萨博股权达成一致。
根据新协议，这家银行将取代庞大汽贸集团股份有限公司，与青年汽车联手救援萨博汽车。浙江青年莲花和该银行对萨博的持股比例总和不超过50%。
此举或有助於为通用批准该协议铺路。通用依然持有萨博的优先股，该公司稍早拒绝了庞大与青年汽车的联手援助计划。通用曾在11月份表示，如果浙江青年莲花与庞大(601258.SS)成功收购萨博，通用将不再向萨博提供该公司的技术和零件。
过去一年，萨博危机不断。因拖欠薪水和贷款，萨博在最近数月中未生产一辆汽车。
新计划已提交给通用。
路透未能立即联系到萨博就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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