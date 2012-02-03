浙江青年莲花重新投标萨博--报道

瑞典广播电台周四引述消息人士的说法称，中国浙江青年莲花汽车已经向去年12月宣布破产的瑞典汽车生产商萨博提出新的收购要约。萨博因资金不足在去年初停产，最终在母公司瑞典汽车援助迟迟不到位的情况下宣布破产。青年莲花在後者破产前就有意投资该公司。路透