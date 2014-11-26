南盟峰会召开 印度顾忌中国影响力

南盟首脑峰会周三在尼泊尔首都加德满都召开，南盟成员国分别是阿富汗、孟加拉、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡。中国目前是南盟观察员国，在周二的南盟外长会议上巴基斯坦提议升级中国和韩国在南盟的地位，印度对此提出异议。路透