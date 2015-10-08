百威英博1,040亿美元收购价再遭SABMiller拒绝

路透布鲁塞尔/伦敦10月7日 - 世界第二大啤酒商SABMiller SAB.L迅速拒绝了百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)提高后的收购价，称680亿英镑(1,040亿美元)的股价远低于平均水平。

百威英博原先的出价曾遭SABMiller私下拒绝，周三又曝出提高后的出价再遭拒绝。10月14日之前的这一周将是双方激烈角力的一周，百威英博必须在10月14日前提出正式收购。

如若交易成功，则将成为公司历史上最大一笔交易，届时百威、Corona和Stella Artois啤酒的生产商将与Peroni、Grolsch和Pilsner Urquell的生产商合二为一，从而缔造一个可生产世界近三分之一啤酒的酒企。

百威英博如果要发出了解情况的正式收购提议，其实需要SABMiller的私下财务数据，但目前为止董事会并没有进行有意义的接触。

如果SABMiller主动要求，延长截止期限也是可以的，百威英博希望股东能去游说公司。

“离最后期限越来越近，我们认为我们应该告诉大家。”百威英博首席执行官布里托(Carlos Brito)在电话会议上说道。“现在要由股东们考虑了。如果他们认为这出价还不错，那么他们就应该力促董事会同意。”

布里托称这会是个友好协议，但并不排除进行敌意收购。

在此前两次出价遭到董事会拒绝后，百威英博已提高收购SABMiller的出价至每股42.15英镑现金。

SABMiller表示，除了Altria任命的三名董事外，董事会成员一致拒绝该收购提议。

SABMiller在声明中称：“(出价)仍明显低估了SABMiller独一无二，无以伦比的地位和前景。”

SABMiller董事长Jan du Plessis这样形容自己的公司：“这是全球啤酒王国皇冠上的宝石”，并称百威英博的出价对很多股东而言并没有吸引力。

百威英博执行长称出价已经“很充分”，并表示SAB的董事会对其公司前景“过于乐观”，称该公司以美元以计的营业利润需要跳涨近50%，才能弥补他现在的出价，但这至少在三到四年内不太可能实现。

SABMiller股价周三收高0.3%报37.24英镑，百威英博股价在布鲁塞尔市场收高0.6%，报98.65欧元。(完)