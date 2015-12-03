百威英博将出售SABMiller旗下Grolsch和Peroni两个品牌

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透布鲁塞尔12月3日 - 全球最大的啤酒商--百威英博(ABI.BR)考虑出售SABMillerSAB.L旗下Grolsch和Peroni两个啤酒品牌，以此打消欧盟对其计划收购SABMiller而可能产生的垄断忧虑。
出售上述品牌及它们在意大利、荷兰和英国的相关业务，将取决于百威英博收购SABMiller。百威英博已提出以现金加股票的方式收购SABMiller，报价约合720亿英镑(1,080亿美元)。
百威英博表示，鉴于业务重点在高级啤酒，其还希望出售总部在伦敦的Meantime Brewing Company。
百威英博在声明中称，“就像以前宣布的将Miller(美国)业务出售给Molson Coors一样，这些措施反映了百威英博为打消监管机构忧虑所作的积极努力。”(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。