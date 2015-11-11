百威英博同意将SABMiller在MillerCoors股权出售给摩森康胜

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透11月11日 - 全球最大的啤酒商--百威英博(ABI.BR)周三向同业SABMillerSAB.L提出作价逾1,000亿美元的收购要约，并同意出售SABMiller在美国合资公司MillerCoors的股权，以获得监管批准。
百威英博表示，已同意作价120亿美元，将SABMiller在美国合资公司MillerCoors中的58%股权出售给合资伙伴摩森康胜(Molson Coors)(TAP.N)。
摩森康胜周三盘初跌0.68%，报88.25美元。(完)
(编译 王洋; 审校)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。