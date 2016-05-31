沙特SABIC与神华宁煤集团达成在中国建设石化工厂的协议

路透迪拜5月30日 - 全球最大石化集团之一的沙特基础工业公司(SABIC)2010.SE周一表示，已与神华宁夏煤业集团签署协议，将在中国建设一座石化工业区。

SABIC在声明中称，合资企业将位于宁夏回族自治区内，是一个“未开发的石化工业区”，该工厂将使SABIC原料来源多样化。

“该合资企业将因位于宁夏而受益，并将利用神华宁煤集团供应的当地煤炭原料，”SABIC称。神华宁煤集团是神华集团的一个分支。

目前尚未公布该项目的财务细节或时间框架。SABIC称，两家企业目前正致力于为该石化厂取得中国当局许可。

SABIC称，上述计划是该公司将业务在地理分布上多元化策略的一部分，并寻求投资以开拓新市场。

该公司称，位于中国的这家石化工厂将帮助SABIC的原料来源更多样化。(完)