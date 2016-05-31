沙特SABIC与神华宁煤集团达成在中国建设石化工厂的协议

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透迪拜5月30日 - 全球最大石化集团之一的沙特基础工业公司(SABIC)2010.SE周一表示，已与神华宁夏煤业集团签署协议，将在中国建设一座石化工业区。
SABIC在声明中称，合资企业将位于宁夏回族自治区内，是一个“未开发的石化工业区”，该工厂将使SABIC原料来源多样化。
“该合资企业将因位于宁夏而受益，并将利用神华宁煤集团供应的当地煤炭原料，”SABIC称。神华宁煤集团是神华集团的一个分支。
目前尚未公布该项目的财务细节或时间框架。SABIC称，两家企业目前正致力于为该石化厂取得中国当局许可。
SABIC称，上述计划是该公司将业务在地理分布上多元化策略的一部分，并寻求投资以开拓新市场。
该公司称，位于中国的这家石化工厂将帮助SABIC的原料来源更多样化。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)