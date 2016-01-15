生力集团称若竞购SABMiller啤酒品牌 将与麒麟控股联手

路透菲律宾马洛洛斯1月15日 - 菲律宾生力集团(SMC)总裁Ramon Ang周五表示，如果该公司欲竞购SABMiller PLCSAB.L的Grolsch和Peroni啤酒品牌，生力集团将和日本麒麟控股 (2503.T)联手出击。

Ang对路透说，生力集团仍然有兴趣透过生力啤酒收购欧洲啤酒品牌。日本麒麟持有生力啤酒将近50%股份。

他未说明生力集团是否已提出竞购。

在百威英博(ABI.BR)同意以逾1,000亿美元收购SABMiller后，已开始为Grolsch和Peroni寻找买家，并且已吸引到数个有兴趣的跨国公司。(完)