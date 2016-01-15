生力集团称若竞购SABMiller啤酒品牌 将与麒麟控股联手

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透菲律宾马洛洛斯1月15日 - 菲律宾生力集团(SMC)总裁Ramon Ang周五表示，如果该公司欲竞购SABMiller PLCSAB.L的Grolsch和Peroni啤酒品牌，生力集团将和日本麒麟控股 (2503.T)联手出击。
Ang对路透说，生力集团仍然有兴趣透过生力啤酒收购欧洲啤酒品牌。日本麒麟持有生力啤酒将近50%股份。
他未说明生力集团是否已提出竞购。
在百威英博(ABI.BR)同意以逾1,000亿美元收购SABMiller后，已开始为Grolsch和Peroni寻找买家，并且已吸引到数个有兴趣的跨国公司。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。