百威英博收购SABMiller一案获得中国当局有条件批准

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透布鲁塞尔/北京7月29日 - 百威英博(ABI.BR)收购SABMillerSAB.L一案周五已取得中国监管当局批准，为此收购案扫除重大障碍，此案的未来将掌握在SABMiller的董事会手中。
中国商务部表示，已经批准这笔收购，但附带条件是百威英博需实现出售SABMiller持有与雪花啤酒成立的中国啤酒企业股份。
百威英博称，在完成这个附带条件之后，就已经完成了推进此案的所有前提要件；此并购案已经取得欧盟、美国及南非主管机构的批准。
目前此案将取决于SABMiller董事会对此案的说法；百威英博已于周二提高收购报价。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88599人民币)