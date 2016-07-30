百威英博收购SABMiller一案获得中国当局有条件批准

路透布鲁塞尔/北京7月29日 - 百威英博(ABI.BR)收购SABMillerSAB.L一案周五已取得中国监管当局批准，为此收购案扫除重大障碍，此案的未来将掌握在SABMiller的董事会手中。

中国商务部表示，已经批准这笔收购，但附带条件是百威英博需实现出售SABMiller持有与雪花啤酒成立的中国啤酒企业股份。

百威英博称，在完成这个附带条件之后，就已经完成了推进此案的所有前提要件；此并购案已经取得欧盟、美国及南非主管机构的批准。

目前此案将取决于SABMiller董事会对此案的说法；百威英博已于周二提高收购报价。(完)