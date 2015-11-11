啤酒商百威英博向SABMiller发起收购 将出售MillerCoors股权（更新版）

路透布鲁塞尔11月11日 - 全球最大的啤酒商--百威英博(ABI.BR)周三向同业SABMillerSAB.L提出作价逾1,000亿美元的收购要约，并同意出售SABMiller在美国合资公司MillerCoors的股权，以获得监管批准。

百威英博表示，已同意作价120亿美元，将SABMiller在美国合资公司MillerCoors中的58%股权出售给合资伙伴摩森康胜(Molson Coors)(TAP.N)。

百威英博称，完成交易四年后，预计每年将收获14亿美元的协同节支效应。此项交易预计在2016年下半年完成，若成功将成为企业史上最大规模的并购之一。

这个新的酿酒业巨头，将结合百威英博的Budweiser、Stella Artois和Corona等品牌，以及SABMiller旗下的Peroni、Grolsch和Pilsner Urquell，酿制全球将近三分之一的啤酒，令同业主要对手喜力(Heineken/海尼根) (HEIN.AS)和Carlsberg (CARLb.CO)望尘莫及。

这项并购在上月获得SABMiller董事会有条件接受，若是成功，将是英国企业最大一宗并购案，也是所有企业中规模第四大的并购交易。

百威英博透过收购SABMiller，将可增辟哥伦比亚、秘鲁等拉美市场，并取得进入非洲市场的重要踏脚石。特别是时值其美国等本土市场正在走下坡，消费者舍弃主流品牌，转而青睐手工精酿啤酒和鸡尾酒。

根据周二收盘价与当前汇率，这项收购提案价值700亿英镑，或相当于1,060亿美元。(完)