日本朝日等进入竞购SABMiller东欧啤酒品牌最后名单--消息

路透布拉格/伦敦11月14日 - 消息人士称，日本朝日集团控股(2502.T)和一个由瑞士投资公司Jacobs Holding牵头的国际财团，已进入竞购SABMiller东欧啤酒品牌的最后候选名单。

百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)同意出售包括捷克市场领导品牌皮尔森欧克(Pilsner Urquell)在内的数个品牌，以助该公司以1,000亿美元收购SABMiller的交易获得竞争监管当局的批准。

待售品牌还包括波兰的Tyskie和Lech、匈牙利Dreher、罗马尼亚Ursus和斯洛伐克Topvar，估计价值逾50亿欧元(55亿美元)。

朝日已买下SABMiller的西欧品牌Peroni及Grolsch，且可能有意扩大其欧洲业务。接近其中一家竞标者的消息人士称，鉴于朝日目前在全球的配销管道，因此仍被视为最有希望夺标者。

“(我们)有机会，但最有希望的是别家公司。”消息人士说。

捷克家族办事处R2G主管Jakub Dyba称，其他也进入最后名单的有Jacobs牵头的集团，该集团包括R2G和加拿大退休基金管理公司PSP Investments。

三名知情人士称，捷克商业大亨Petr Kellner的投资公司PPF也在竞购的最后名单。两名消息人士说朝日入列最后名单；其中一名消息人士称，私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)和Advent也进入下一轮评选。

PPF、Jacobs、朝日和Advent的主管均不愿置评。记者无法立即联系到贝恩资本。

中国华润也提出初步竞购，KKR(KKR.N)和Mid Europa Partners组成的财团也亦然。(完)