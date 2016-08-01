焦点：SABMiller董事会建议股东批准百威英博加码后并购提议

路透伦敦/布鲁塞尔7月29日 - SABMiller SAB.L周五表示，董事会将建议股东批准百威英博(ABI.BR)加码后的收购提议，一周来闹得沸沸扬扬后的消费产业历来规模最大的并购案结果如何终将见分晓。

这项规模达790亿英镑(1,049亿美元)的交易尚待股东投票表决；由于由于董事会打算要求股东分成两个级别，且皆需同意收购条件，使得此项交易扫除障碍的难度升高。

其中一大股东--安本资产管理(ADN.L)已对加码后的收购提议表达反对立场，指称其仍低估公司的价值。SABMiller旗下拥有Castle Lager及Pilsner Urquell等品牌，在快速成长的拉美及非洲市场有很高的市占率。

百威英博周二将现金收购价码每股拉高1英镑，以平息股东的不满情绪，这项交易可望成为历来规模最大的英国企业购并案。英镑在英国6月公投退欧后暴跌，使得百威英博先前收购提议的吸引力降低。

“董事会的决定很艰难，因为去年11月董事会最初提出每股44美元的现金价格建议后，情况发生了变化，”SAB董事长Jan du Plessis称。“我们认为最终的现金报价每股45美元，处在可行建议价格区间的低端。”

“SAB董事会在做决定时，考虑了最符合公司整体利益，也考虑了所有重要因素和环境，”du Plessis称，并表示董事会收到了大量的股东反馈。

Bernstein Research分析师Trevor Stirling称，在当前的汇率水平下，他预计该交易能被批准。

“这比拒绝好，”他称。“但是如果英镑再下跌5-10%，那么协议会取消。”

百威英博还把针对SABMiller两大股东Altria (MO.N)和Bevco的特别股票加现金报价提高0.88英镑。这个报价低于去年提出的现金报价，但考虑到当前汇率，目前仍含有溢价。

董事会表示，计划要求英国法院监督将Altria和Bevco作为单独的股东类别对待的过程。这样一来，要想通过该协议，需要获得两类股东中有投票权股东的四分之三的赞同票。

若被当做一个单独的股东类别对待，交易面临的障碍将会小一些，因为Altria和Bevco早已承诺投票支持这项交易。这两大股东合计持有SABMiller约41%的股权。

法国兴业银行分析师Andrew Holland表示，SABMiller实际上可能已经将批准交易所需的投票权门槛提高至85%。“他们似乎将展开合作，但目前采用的方式在一定程度上无益于百威英博。”

百威英博表示，相信合并提议对两家公司的股东来说，都是个难以抗拒的机会。(完)