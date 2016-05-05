百威英博斥资千亿美元收购SABMiller计划获澳洲放行

路透悉尼5月5日 - 澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)周四为百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)以1,000亿美元收购SABMiller(ABI.BR)的计划放行，称该交易不会对国内市场产生不利影响。ACCC为澳洲反垄断监管机构。

“ACCC认为收购计划不大可能导致啤酒价格上涨，”ACCC主席Rod Sims在一份声明中称。

交易不会损害澳洲的竞争，因百威英博在澳洲只通过分销商销售啤酒，“在澳洲直接参与市场有限，而且不在当地酿酒，”ACCC称。

澳洲亮起绿灯，给全球前两大啤酒商的合并铲除又一个潜在障碍，这是史上规模最大的企业并购案之一。百威英博曾表示，预计在2016年底前完成收购，但还需获得欧洲反垄断机构的批准。这两家公司总部都在欧洲。

欧盟执委会已表示，将在5月24日对该交易做出决定。百威英博已愿意出售SABMiller的Grolsch和Peroni品牌，以解决其潜在担忧。(完)