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国际财经 | 2015年 10月 7日 星期三 07:27 BJT

SABMiller拒绝百威英博非正式收购 因出价太低--彭博

路透伦敦10月6日 - 彭博援引知情人士的话报导称，啤酒厂商SABMiller SAB.L已经拒绝了百威英博(ABI.BR)的非正式收购，称出价太低。

SABMiller拒绝置评，路透未能立即联系到ABInBev予以置评。 (完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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