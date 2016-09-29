SABMiller股东欣然支持百威英博收购 赞成率达95.5%

路透伦敦9月28日 - 啤酒生产商SABMillerSAB.L股东周三以压倒性的比重支持百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)提出的逾千亿美元收购案，为这宗企业史上规模最大的收购案之一铺路。

这宗790亿英镑的交易在SABMiller股东表决中轻松获得通过。本次表决需要持股总值至少75%的股东同意才能获得通过，而最终的支持率高达95.5%。

SABMiller两大股东--烟草生产商Altria Group (MO.N)及哥伦比亚Santo Domingo家族早已表态支持此一交易；两大股东合计持股约40%。

这桩收购案料将在10月10日完成，距离百威英博首度就收购事宜与SABMiller接触已近一年，除了屡屡提高出价以赢得SABMiller支持之外，还得出脱资产以满足全球各地监管机构的要求。

合并后新公司的股票将自10月11日起于布鲁塞尔交易，接下来将在约翰内斯堡及墨西哥城进行第二上市(secondary list)，并将在纽约发行美国存托股份(ADS)。

不久之后，该公司料将启动出售SABMiller的中东欧品牌程序，估计总值多达70亿欧元。

此前百威英博首席执行官布理托(Carlos Brito)提出了此次并购的理由，包括创立首个旗下拥有非洲及拉美市场的世界级酿酒商，并称将保留百威英博的招牌。布理托将担任合并后公司的领导人。(完)