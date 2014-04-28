过去两年中国出口规模明显夸大--社科院报告

路透北京4月28日 -中国社会科学院世界经济与政治研究所指出，中国出口的真实规模一直受到出口复进口和虚假贸易两个因素的干扰，经研究得出，2012-2013年中国出口规模被明显夸大，从而使得今年相应时期的出口贸易增速被低估。

据该研究所报告，2012-2013年中国出口规模受到上述两个因素的干扰尤为明显，当期真实的出口增速大约在4%左右，远低于同期公布的7.9%增长水平。

比如2013年出口复进口的规模已达1,573亿美元，占同期中国总出口的7.1%。这部分货物没有销往他国，并不是真正意义上的出口，应该予以扣除。

从估计结果看，过去20年间出口复进口规模在不断扩大，且增长速度在大多年份高于总出口的增长水平。2012年修正后的出口复进口为986亿美元，2013年则增加到1,089亿美元，增速为10.4%，高于同期出口增长水平2.6个百分点。

故经计算得出，这两年剔除复进口后的出口分别为19,515亿美元和21,018亿美元，增速分别为7.5%和7.7%。虽然较没有调整的出口增速均有下降，但调整前后总出口的增长趋势没有发生改变。

此外，报告还估计2012和2013年两年的中国出口高报规模，亦即虚假出口规模，大约为1,639亿美元和2,446亿美元。那么扣除这部分后的出口规模则分别只有18,863亿美元和19,660亿美元，同比增长4.0%和4.2%，明显低于不调整前7.9%和7.8%的增长水平。

伴随着中国出口和加工贸易规模的扩大，出口复进口规模逐年增长。加上2005年汇率改革以后，出口企业通过高报出口的方式将资本引入中国进行套利活动，出口伪报逐渐由低报改为高报，尤其是2012-2013年大量热钱通过出口高报涌入中国。

受二者共同影响，中国出口被虚增的程度越来越大，2012年为2,624亿美元，2013年增至3,535亿美元，后者更是相当于官方出口规模的16%。所以扣除虚增部分后的中国真实出口在2012和2013年的增速只有3.3%和3.9%，较原有7.9%和7.8%的增速明显下降。

2013年，中国货物出口2.2万亿美元，货物进出口总值达到4.16万亿美元，首次超过美国位列全球货物贸易第一。

中国海关此前公布，一季度出口下降3.4%，进口增长1.6%，贸易顺差收窄59.7%至167.4亿美元。但据分析人士预计，今年二季度出口将比一季度好，预计5月外贸增速有转正可能，未来将步入温和增长期。(完)

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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