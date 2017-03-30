版本:
中国
时事要闻 | 2017年 3月 30日 星期四 17:03 BJT

南非非国大盟党共产党称反对总统祖马撤换戈尔丹的计划

路透约翰内斯堡3月30日 - 南非共产党(SACP)一名高级官员称，该党正式反对总统祖马撤换财长戈尔丹的计划。南非共产党是非国大的一个盟党。

该党副秘书长Solly Mapalia在媒体会议上表示，该党在周一与祖马召开的会议上反对该计划。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐