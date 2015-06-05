萨法洛娃将与小威廉姆斯争夺本届法网桂冠

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
法国时间6月4日，2015年法国网球公开赛女单第二场半决赛中，头号种子小威廉姆斯带病参战，在首盘告负，次盘被破发的情况下，连胜10局，终以4-6 6-3 6-0击败对手瑞士新秀巴辛斯基，成功晋级决赛。另一方面，本届赛会黑马萨法洛娃以7-5 7-5力克08届法网冠军伊万诺维奇，生涯首次进入大满贯女单决赛。随后，萨法洛娃和小威将在6月6日的决赛中展开对本届法网女单桂冠的争夺。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透