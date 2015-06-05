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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 5日 星期五 09:35 BJT

萨法洛娃将与小威廉姆斯争夺本届法网桂冠

法国时间6月4日，2015年法国网球公开赛女单第二场半决赛中，头号种子小威廉姆斯带病参战，在首盘告负，次盘被破发的情况下，连胜10局，终以4-6 6-3 6-0击败对手瑞士新秀巴辛斯基，成功晋级决赛。另一方面，本届赛会黑马萨法洛娃以7-5 7-5力克08届法网冠军伊万诺维奇，生涯首次进入大满贯女单决赛。随后，萨法洛娃和小威将在6月6日的决赛中展开对本届法网女单桂冠的争夺。路透

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