8月银行结售汇一年多来首见小幅逆差 供求更趋均衡（更新版）

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路透北京9月16日 - 中国国家外汇管理局周二公布的8月银行结售汇数据显示当月外汇供求进一步趋于均 衡。当月银行结售汇逆差51亿元人民币，为去年7月以来首见逆差。

其中代客结售汇顺差204亿元人民币，较7月继续回落，银行自身同期结售汇逆差254亿元人民币，较上月 所创一年来最大逆差回落逾半。

从这两个数据的趋势可看出，8月银行结售汇出现小幅逆差的原因，一是由于客户净结汇今年以来持续减 少，二是由于银行自身购汇需求有所增加。

“银行自身购汇逆差，其目的和用途还有待进一步了解。代客结售汇顺差比较小，主要是因为央行退出干 预后，汇率波动性上升，客户持汇意愿增强。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为。

同期银行代客远期净结汇签约349亿元人民币，较上月的60亿元明显回升。而截止8月末，未到期净结汇1, 408亿元人民币，较上月减少119亿元。该数据今年3月以来一直处于下降趋势，但8月降幅缩至年内最低。

数据并显示，8月境内银行代客涉外收付款逆差752亿元人民币（等值122亿美元），该数据显示有较明显 的资金流出，但目前外管局尚未公布其分项数据。1-8月，银行代客累计涉外收付款顺差5,116亿元人民币（等 值834亿美元）。

此前，央行公布8月金融机构外汇占款为环比减少311亿元人民币，而央行官员透露当月央行口径外汇占款 为增长23亿。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

14年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13 11 10 9月 8

年1 月 月 月

2月

代客结售汇净 33 101 152 68 79 411 459 763 328 451 392 317 94

额

（亿美元）

以亿元人民币 204 621 938 416 489 2,521 2,805 4,658

计

代客收付款顺 -122 94 142 208 37 54 136 313 83 283 289 126 50

收

（亿美元）

以亿元人民币 -752 578 847 1,280 230 329 831 1,911

计

代客远期结售 57 10 -27 9 15 27 227 254 184 204 130 180 93

汇净额（亿美

元）

以亿元人民币 349 60 -165 53 91 165 1,390 1,548

计

远期累计未到 228 248 318 450 525 584 679 591

期结售汇净额

（亿美元）*

以亿元人民币 1,408 1,527 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607

计*

注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一 。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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