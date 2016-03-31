中国去年经常账户顺差3,306亿美元 资本和金融项目逆差1,424亿美元--外管局

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四称，2015年经常账户顺差3,306亿美元，其中货物贸易顺差5,670亿美元，服务贸易逆差1,824亿美元，初次收入逆差454亿美元，二次收入逆差87亿美元。资本和金融账户逆差1,424亿美元，其中资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差4,856亿美元，储备资产减少3,429亿美元。
刊登在外管局网站的新闻稿显示，2015年中国经常账户顺差20,589亿元人民币，资本和金融账户逆差8,859亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差30,415亿元，储备资产减少21,537亿元。
新闻稿并称，2015年四季度，经常账户顺差5,873亿元，资本和金融账户逆差3,234亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差10,605亿元，储备资产减少7,368亿元。
按美元计价，2015年四季度，中国经常账户顺差919亿美元，其中，货物贸易顺差1,579亿美元，服务贸易逆差399亿美元，初次收入逆差225亿美元，二次收入逆差36亿美元。资本和金融账户逆差506亿美元，其中，资本账户顺差0亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,659亿美元，储备资产减少1,153亿美元。(完)
更多细节请点选外管局网站：here
(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
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