版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 31日 星期四 17:03 BJT

中国去年经常账户顺差3,306亿美元 资本和金融项目逆差1,424亿美元--外管局

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四称，2015年经常账户顺差3,306亿美元，其中货物贸易顺差5,670亿美元，服务贸易逆差1,824亿美元，初次收入逆差454亿美元，二次收入逆差87亿美元。资本和金融账户逆差1,424亿美元，其中资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差4,856亿美元，储备资产减少3,429亿美元。

刊登在外管局网站的新闻稿显示，2015年中国经常账户顺差20,589亿元人民币，资本和金融账户逆差8,859亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差30,415亿元，储备资产减少21,537亿元。

新闻稿并称，2015年四季度，经常账户顺差5,873亿元，资本和金融账户逆差3,234亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差10,605亿元，储备资产减少7,368亿元。

按美元计价，2015年四季度，中国经常账户顺差919亿美元，其中，货物贸易顺差1,579亿美元，服务贸易逆差399亿美元，初次收入逆差225亿美元，二次收入逆差36亿美元。资本和金融账户逆差506亿美元，其中，资本账户顺差0亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,659亿美元，储备资产减少1,153亿美元。(完)

更多细节请点选外管局网站：here

(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐