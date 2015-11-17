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中国财经 | 2015年 11月 17日 星期二 14:53 BJT

中国外管局：跨国公司净资产增加超20% 经申请可调增外债总规模上限

路透上海11月17日 - 中国国家外汇管理局周二宣布，跨国公司净资产增加超过20%的，经主办企业申请，外管局可以根据企业申请为其调增外债总规模上限，相应的若净资产减少超20%的，外管局应对为其调减外债总规模上限。

外管局最新《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》政策解答新闻稿指出，跨国公司外汇资金集中运营管理账户透支无额度限制，应符合银行经营惯例和国际通行规则。

该规定并指出，符合条件的金融控股公司、资产管理公司等可以参加跨国公司外汇资金集中运营管理试点。

另外，外管局还规定，直投项下资金、外债资金实现意愿结汇后所得人民币可以存定期、购买保本型理财产品。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI08TI6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3eEg-_DrB8kb4ACOBvp-Hvm5qfoFuREGWSaOigBhIQAy/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/wsfw/node_wsfw_zcwd/node_wsfw_zcwd_zh/node_wsfw_zcwd_zh_store/ce7419804a9bca7f84c0de883ebd8752)

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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