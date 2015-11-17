中国外管局：跨国公司净资产增加超20% 经申请可调增外债总规模上限

路透上海11月17日 - 中国国家外汇管理局周二宣布，跨国公司净资产增加超过20%的，经主办企业申请，外管局可以根据企业申请为其调增外债总规模上限，相应的若净资产减少超20%的，外管局应对为其调减外债总规模上限。