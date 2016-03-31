中国去年末对外金融资产62,189亿美元 对外负债46,225亿美元--外管局

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四称，中国2015年末对外金融资产62,189亿美元，对外负债46,225亿美元，对外净资产15,965亿美元。在对外负债中，直接投资占比61%。
外管局公布2015年末中国国际投资头寸表指出，2015年末的对外资产中，储备资产34,061亿美元，占对外金融资产的55%。
中国2015年末对外金融资产中除了储备资产外，直接投资11,293亿美元，证券投资2,613亿美元，金融衍生工具36亿美元，其他投资14,185亿美元，分别占对外金融资产的18%、4%、0%、23%。
在对外负债中，除了直接投资外，证券投资8,105亿美元，金融衍生工具53亿美元，其他投资9,643亿美元，分别占对外负债的18%、0.1%和21%。
此外，国家外汇管理局同时修订了2014年各季度及2015年前三季度国际投资头寸数据。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
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