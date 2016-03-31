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中国财经 | 2016年 3月 31日 星期四 17:02 BJT

中国去年末对外金融资产62,189亿美元 对外负债46,225亿美元--外管局

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四称，中国2015年末对外金融资产62,189亿美元，对外负债46,225亿美元，对外净资产15,965亿美元。在对外负债中，直接投资占比61%。

外管局公布2015年末中国国际投资头寸表指出，2015年末的对外资产中，储备资产34,061亿美元，占对外金融资产的55%。

中国2015年末对外金融资产中除了储备资产外，直接投资11,293亿美元，证券投资2,613亿美元，金融衍生工具36亿美元，其他投资14,185亿美元，分别占对外金融资产的18%、4%、0%、23%。

在对外负债中，除了直接投资外，证券投资8,105亿美元，金融衍生工具53亿美元，其他投资9,643亿美元，分别占对外负债的18%、0.1%和21%。

此外，国家外汇管理局同时修订了2014年各季度及2015年前三季度国际投资头寸数据。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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