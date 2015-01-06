外管局称对七家银行开展外汇业务合规专项检查 以遏制违规违法

路透北京1月6日 - 中国国家外汇管理局周二称，对七家银行开展外汇业务合规经营专项检查，以遏制外汇业务违规经营和违法犯罪行为。检查重点包括银行对以往检查发现问题的整改落实情况、银行内部管控与展业原则落实情况以及外汇业务合规性等。

但外管局的通知并没有明确本次合规专项检查的七家银行所指是哪些银行。

刊登在外管局网站的新闻稿指出，为强化银行内部管控和外部监管，外管局的主要目的是查找银行外汇业务经营中存在的突出问题和风险隐患，摸清银行执行外汇管理政策法规的薄弱环节。

本次专项检查分为三个阶段。第一阶段是2015年1月至2月9日，银行自查和外汇局非现场检查阶段；第二阶段是外汇局现场检查阶段，2015年2月10日至3月中旬，外汇局选择各银行部分分支机构开展现场检查。第三阶段是银行整改阶段，2015年5月底前，银行对自查及外汇局检查发现的违规问题进行整改落实。

通知要求，各银行应在系统内全面部署自查，并主动上报有关违法违规问题并查找原因，切实予以整改，建立健全外汇业务守法合规经营的长效机制。国家外汇管理局亦成立了专项检查领导小组，对重大问题进行决策和指导。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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