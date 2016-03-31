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中国财经 | 2016年 3月 31日 星期四 17:06 BJT

中国银行业去年末对外金融资产7,216亿美元 对外负债9,437亿美元

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四称，中国银行业2015年末对外金融资产为7,216亿美元，对外负债9,437亿美元。

外管局公布中国银行业对外金融资产和负债数据显示，对外金融资产中外币资产6,638亿美元，其中美元资产5,285亿美元；对外负债中外币负债5,075亿美元，其中美元负债2,298亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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