中国去年12月银行结售汇逆差大增 贬值预期不减料逆差续扩（更新版）

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路透北京1月21日 - 中国去年12月银行结售汇逆差环比大增逾六成，除了年底旺盛的购汇实需之外，强烈的人民币贬值预期也让购汇节节攀升。由于今年前两周人民币快速大跌加剧了贬值预期，料1月结售汇逆差仍将扩大。

分析人士并表示，在人民币贬值预期之下，12月的银行结售汇数据在市场的意料之中。这种预期在1月初进一步增强，许多机构都调升了2016年人民币贬值幅度，并进一步激发恐慌性购汇。

“总的来说资金还在流出，而且持续流出压力仍比较大。”德国商业银行驻新加坡经济学家周浩表示。

尽管国际美元在美联储加息后有所回落但仍居高位。受此影响去年12月人民币兑美元跌幅和波幅均扩大，月累计跌幅1.5%。市场购汇意愿持续扩大，客盘购汇激增。

“国内的企业和居民都在调整自己的资产负债表。企业在降低外币负债，个人在配置外币资产，短期来看结售汇逆差在增加。可能今年一季度，至少是1月不是特别乐观。”一位券商外汇业务部分析师表示。

中国国家外汇管理局周四公布，去年12月银行结售汇逆差894亿美元，较上月的548亿美元大增逾六成。其中银行代客结售汇逆差881亿美元，银行自身结售汇逆差13亿美元。。

中国12月央行口径外汇占款减少7,082亿元人民币，创历史最大单月降幅，其规模相当于去年8月的第二大单月降幅的逾两倍。分析人士认为，这与12月外汇储备下降幅度基本吻合，显示在人民币汇率快速下跌的背景下，购汇需求猛增，外汇流动性需要央行补充，资本流出压力倍增。

**跨境资金净流出风险可控**

外管局新闻发言人在答记者问时称，2015年中国跨境资金流动总体呈现净流出态势，主要对应着中国对外资产负债结构的调整。目前，中国国际收支状况基本平稳，跨境资金流动风险总体可控。

刊登在外管局的新闻稿显示，2015年中国跨境资金流动波动较大，不过四季度较三季度有所回落。跨境资金流动主要用于企业偿还境内外汇贷款和跨境融资，企业“走出去”对外投资加快，以及“藏汇于民”。

跨境资金流动风险可控，一方面在于中国经常账户持续顺差，顺差形成的原因和结构相对合理，而且外汇储备规模仍是世界第一。另一方面，企业主动进行资产负债结构调整，致使对外偿债风险有序可控。同时，跨境资金流出对国内流动性、经济金融运行等方面的影响依然可控。

“中国自己的资产负债表在调整，整个是个良性循环，这与其他新兴国家并不同，它们在货币贬值的时候经常项目和资本项目是双逆差。”上述券商外汇分析师表示。

“经常项目是顺差，这符合中国出口在全球市场的分配，并且短期内不会改变。资本项目虽然是逆差，但对外投资、个人企业存款都在增加，贸易项下的需求也在增加。”他并称，“贸易顺差这么大，虽然短期人民币汇率有贬值压力，但中长期我是比较乐观的。”

外管局网站数据并显示，12月银行代客远期净售汇179亿美元，较11月的67亿美元增1.67倍；截止12月末，远期未到期净售汇928亿美元，11月末则为844亿美元。

1-12月银行累计结售汇逆差4,659亿美元。其中，银行代客累计结售汇逆差5,143亿美元；银行自身累计结售汇顺差484亿美元。

此外，12月境内银行代客涉外收付款逆差723亿美元；1-12月银行代客累计涉外收付款逆差2,009亿美元。

外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)