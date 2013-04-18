3月银行代客结售汇顺差规模扩大 资本流入趋势愈加明显（更新版）

* 3月代客结售汇顺差和远期净结汇规模较上月扩大

* 一季度代客累计结售汇顺差环比扩大逾倍

* 资本持续流入愈明显，加大人民币升值压力

* 市场对后期资本流出的担忧加重

(新增细节、评论和背景)

路透北京4月18日 - 资本持续流入中国境内趋势愈加明显。国家外管局数据显示，3月份的银行代客结售汇顺差和远期净结汇规模都较2月份扩大；一季度代客累计结售汇顺差高达1,693亿美元，较上季度806亿美元规模扩大超过一倍。

市场人士认为，吸引国际资本流入的基本面因素没有明显改变，人民币无论是中间价还是成交价仍处于升值，升值预期也有所加强，预计其后的结售汇和外汇占款数字都仍会体现出资金流入的状况。

中国建设银行宏观经济学家赵庆明表示，“一季度1,693这个数字比较大。基本因素还存在，之后（资金流动）还应该还会保持顺差。”

外管局周四的最新数据显示，3月银行代客结售汇顺差446亿美元，较上月322亿美元增加；同月远期结售汇为净结汇44亿美元。3月银行代客结汇1,522亿美元，售汇1,076亿美元。同期，银行代客远期结汇签约271亿美元，远期售汇签约227亿美元，代客收付款顺收367亿美元。

以贸易形式流入的投机性资金正在引发担忧，因为这加剧了热钱流入势头。1-2月共有约1,250亿美元资金流入中国，而之前连续九个月资金外流。

交易人士认为，3月份代客结售汇和远期净结汇规模扩大，与当月人民币汇市中所体现出的净结汇压力较大相符，远期净结汇扩大也说明升值预期正有所加强。而4月以来人民币中间价呈现加速升值，人民币升值预期正进一步强化。亦有交易员警示，在经济数据不怎么好的情况下人民币升值那么快，令人感到恐慌。

贸易人士也已想得更远。福建省一家大型外贸企业财务人士也对路透表示，近期人民币中间价升值很快，但远端人民币是贴水，美国经济走强且量化宽松政策可能在下半年发出收紧信号，资金有可能大量回到美国、欧洲，不会全部集中在新兴市场并对其货币形成支撑。

“我们以出口为主，每个月那么大额的收汇都是要转成人民币，我们肯定是要避险的。”她说，“我们现在特别担心人民币会反贬，但实际上又在不停地升，现在（对冲保护）我们做也不是，不做也不是，你看现在我们心里是多纠结、多矛盾啊！”

市场人士大致勾勒出中国今年资金流向的情景为，资金流向存在双向流动的可能性。受主要经济体量化宽松政策影响，短期内资金将延续去年底今年初的流入状态；但下半年国内外复苏对比情况可能生变，或使得资金转而撤出。

人民币兑美元即期周四在中间价引领下走跌，中止此前四日连涨的快步涨势。不过，市场观望气氛浓重，成交意愿不明显，等待政策下一步指引。今年以来，人民币累计涨幅达0.79%。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

2013年3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月

代客结售汇净额 446 322 926 543 185 78 63 -63 5

代客收付款顺收 367 127 554 317 59 -53 -89 0 88

代客远期结售汇净 44 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34

额

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。