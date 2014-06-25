支持银行开展多样化期权业务--外管局

路透北京6月25日 - 为促进和规范外汇衍生产品市场发展，更好地满足市场主体管理汇率风险需求，中国国家外汇管理局周三称，将支持银行在普通欧式期权和实需交易前提下，对客户开展买入或卖出以及组合等多样化期权业务，并增加货币掉期业务的本金交换形式。

外管局网站刊发了《国家外汇管理局关于印发 银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定 的通知》（汇发 2014 34号），该通知将自今年8月1日起施行。

通知强调了衍生产品业务的实需交易原则，加强对银行落实‘了解你的客户’、‘了解你的业务’、‘尽职审查’等展业原则的监管要求。

同时简化了市场准入，对各类衍生产品业务实行统一的一次性准入管理，降低外汇期权业务的准入门槛，下放管理权限，简化银行分支机构准入管理，大力推进简政放权。

此外，通知还将衍生产品业务监管基本原则前移和内化至银行内控管理中，引导银行合规、审慎开展衍生产品业务的主动性和自觉性。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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