支持银行开展多样化期权业务--外管局

中国钢铁产能过剩的基本面未完全改变 仍需去产能、去杠杆--中钢协
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透北京6月25日 - 为促进和规范外汇衍生产品市场发展，更好地满足市场主体管理汇率风险需求，中国国家外汇管理局周三称，将支持银行在普通欧式期权和实需交易前提下，对客户开展买入或卖出以及组合等多样化期权业务，并增加货币掉期业务的本金交换形式。
外管局网站刊发了《国家外汇管理局关于印发 银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定 的通知》（汇发 2014 34号），该通知将自今年8月1日起施行。
通知强调了衍生产品业务的实需交易原则，加强对银行落实‘了解你的客户’、‘了解你的业务’、‘尽职审查’等展业原则的监管要求。
同时简化了市场准入，对各类衍生产品业务实行统一的一次性准入管理，降低外汇期权业务的准入门槛，下放管理权限，简化银行分支机构准入管理，大力推进简政放权。
此外，通知还将衍生产品业务监管基本原则前移和内化至银行内控管理中，引导银行合规、审慎开展衍生产品业务的主动性和自觉性。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。