中国外管局：国际收支结构健康 人民币不存在长期大幅贬值基础（更新版）

(新增更多评论和细节)

路透北京12月10日 - 中国国家外汇管理局周四表示，10月以来外汇市场的供求压力较三季度明显缓解，归因于政策效果、市场以及季节性因素；而目前市场基本面非常健康，跨境资本流动的规模和速度在可承受范围内，国际收支结构稳健，人民币不存在长期大幅贬值的基础。

外管局官员在四季度外汇管理政策新闻发布会上称，外汇储备下降是因非美货币资产汇兑折算形成的账面损失，以及一带一路政策下的融资需求引发储备减计，企业机构避险和购汇还款增加。初步判断，11月跨境资本流动和结售汇压力会增加，主因是美元走强。

“总的来看，今年我国国际收支是一个稳健的结构。这种稳健的国际收支是人民币不存在大幅贬值的基础。”外管局综合司司长王允贵指出。

他并称，上世纪的拉美危机及亚洲金融危机，主要出现的问题是国际收支结构问题。目前，无论是贸易项下还是资本和金融项下，中国国际收支都是稳健的。尽管今年以来人民币有一定的贬值，有一定的跨境资本流动的波动，但前三季度经常项目顺差占GDP的比重为2.7%，属于国际公认的合理范围。

他强调，中国今年的贸易顺差会接近5,000亿美元。经常项下出现顺差，在资本项下出现一定逆差，这是一个平衡的结构。总体的国际收支依然是在宏观稳健的框架下运行，所以，它对汇率稳定有长期的支撑作用。目前，没有看到国际收支结构不健康而导致的汇率贬值。

中国央行此前公布的数据显示，11月末外汇储备创33个月新低。分析人士指出，美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，成为11月外储减少的主要原因，预计外储未来可能续降。[nL3S13W2YM]

王允贵对此表示，尽管外储资产下降，但一个好的结果是民间的对外资产金额在增加，相当于央行外汇储备资产的一部分转移到了民间，变成了境内企业在海外拥有的资产，这是符合整个国家战略的，有利于国家“走出去”战略的平稳运行。

“所以外汇储备的适度调整对国家战略布局是有利的，中国也乐见整个国家对外经济结构的转型和调整。”他称。

至于美元加息带来的影响，王允贵指出，美元加息是渐进的，对中国跨境资本流动有短时扰动，但长期看中国跨境资本流动仍会在健康合理水平。

**下一步改革方向**

在跨境资本管理方面，王允贵指出，总体的改革方向是要进一步减少行政管制和数量化管制，进一步增加价格的调控方式，“托宾税”从道理上是符合总体改革方向的。

“目前跨境资本流动的规模和速度在可承受范围内，“托宾税”也仅是作为整个政策工具箱中的研究类工具，还没有相关的成形的政策方案。”他称。

2008年国际金融危机发生后，国际社会都对宏观审慎政策工具进行了研究，“托宾税”类的工具也是宏观审慎工具中的一个类型，中国亦是按照国际化的方向研究相关的政策措施。

外管局资本项目管理司司长郭松称，未来一段时间可能会在上海开始开展原油期货的交易，在这个制度设计中，对外国投资者没有进行任何的额度或者规模的限制。同时在去年和今年批准了两个地方的碳排放交易所的外国投资者参与，也是没有额度限制的。

他还表示，未来在QFII改革方面，“十三五”期间将推动额度逐步放开，以及单家机构额度上限调整等。

对于五万元的个人用汇额度，外管局经常项目管理司司长杜鹏指出，现行五万美元额度实际上已经能够满足个人用汇的需要。同时，对于超过五万美元结售汇的，实际上也上不封顶。五万美元以上的，如果说具有真实需求的，可以凭相关的、有交易金额的真实性证明材料在银行办理。

此外，外管局管理检查司司长张会生表示，下一步外汇局依然会保持对地下钱庄的高压打击态势，在今年年末以及2016年，继续加大对金融领域、外汇领域违规违法的打击力度，包括地下钱庄，利用离岸账户转移赃款等，都是打击的对象。

据外管局初步统计，今年前11个月查处外汇违法违规案件1,900余件，共处行政罚款达4.1亿元人民币。（完）