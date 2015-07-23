中国外管局：二季度资金流出压力缓解 有信心应对外部冲击（更新版）

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路透北京7月23日 - 中国国家外汇管理局周四称，2015年以来跨境资金流动呈现双向波动，但近期外汇供求趋向基本平衡，二季度资金流出压力亦已减缓，5-6月份未见资金大进大出。

外管局新闻发言人王春英在发布会上并表示，美联储政策正常化可能加剧中国资金流出，但中国有信心和能力应对外部冲击，一定要坚守不发生系统和区域性风险的底线。

她指出，二季度以来市场对人民币预期趋于稳定，对美联储政策变化高度关注，美联储政策变化影响是可控的，但对风险不能掉以轻心，“不排除个别企业可能存在债务负担较重、期限或者货币错配比较突出等问题，需要企业根据自身情况积极调整。”

王春英表示，美联储货币政策正常化对中国跨境资金流动有挑战也有机遇，美联储动作既会加大中国跨境资金流动的波动性和市场的不确定性，并且给人民币汇率政策带来一定挑战，但也会改善外需并推动中国改革。

为应对挑战，她强调，中国将继续大力发展外汇市场，扩展市场广度和深度，更好地吸收内外部冲击，继续提高数据透明度，完善数据的发布和信息披露制度，为市场全面、准确地判断和分析形势变化提供更多帮助。

王春英还指出，今年上半年市场主体结汇意愿由降转升、购汇动机由强转弱。二季度结汇率为74%，较一季度上升5个百分点；售汇率则为75%，较一季度下降4个百分点。可见4月份以来，随着市场条件的变化，企业涉外收支行为已经作出调整。

另外，二季度银行远期结售汇虽为逆差，但逆差大幅收窄至215亿美元，表明二季度以来市场对人民币的汇率预期趋于稳定；同时反映零售市场外汇供求状况的银行即远期结售汇差额也呈逐月下降走势，表明外汇供求趋于平衡。

**银行结售汇连两月顺差**

外管局同时公布的6月和上半年结售汇数据显示，6月银行结售汇顺差129亿元人民币（等值21亿美元），为连续两个月实现顺差。其中，银行代客结售汇顺差547亿元，较上月顺差245亿元继续扩大，亦为连续两个月顺差；银行自身结售汇逆差418亿元。

刊登在外管局网站的数据并显示，6月银行代客远期净售汇516亿元，较5月380亿元扩大。截至6月末，远期累计未到期净售汇2,124亿元，较5月数据亦有所放大。

1-6月，银行累计结售汇逆差6,474亿元（等值1,054亿美元）。其中，银行代客累计结售汇逆差5,017亿元；银行自身累计结售汇逆差1,457亿元。同期，银行代客累计计远期净售汇4,207亿元。

此外，6月境内银行代客涉外收付款顺差1,492亿元（等值244亿美元）。1-6月，境内银行代客累计涉外收付款顺差2,716亿元（等值445亿美元）。

外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

15年6 5月 4月 3月 2月 1月 14年1 11月 10月 9月 8月

月 2月

代客结售汇净 89 40 -150 -579 -100 -116 -114 -72 -238 -79 33

额 （亿美元

）

以亿元人民币 547 245 -921 -3,562 -612 -714 -699 -440 -1,46 -482 204

计 2

代客收付款净 244 95 -207 -238 183 367 -122 -66 -70 -172 -122

额 （亿美元

）

以亿元人民币 1,492 583 -1,268 -1,466 1,125 2,250 -745 -403 -428 -1,06 -752

计 0

代客远期结售 -84 -62 -69 -258 -154 -59 51 19 -18 -63 57

汇净额（亿美

元）

以亿元人民币 -516 -380 -422 -1,588 -942 -359 314 120 -112 -386 349

计

远期累计未到 -347 -256 -172 -161 -44 79 125 132 133 173 228

期结售汇净额

（亿美元）*

以亿元人民币 -2,124 -1,567 -1,054 -987 -271 486 767 807 820 1,064 1,408

计*

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 沈燕；撰写 张金栋; 审校 黄凯/张喜良)

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