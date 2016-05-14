中国外管局报告：强化利润项下异常资金流动管理 集中核查力量关注异常资金

路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式指出，2015年国家外管局强化了利润项下异常资金流动管理，在全国范围开展利润项下异常资金专项核查，集中核查力量，关注异常资金。并以问题为导向，加大监管力度。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

为进一步强化跨境资金流动管理，防范异常资金流动风险，2015年，国家外汇管理局在全国范围开展利润项下异常资金专项核查。

抓住重点地区，提升监管效力。重点选取2015年利润项下资金流出总量排名居前的地区和同比增速较快的地区开展专项核查。共非现场核查机构1,858家，非现场核查金额644.2亿美元；现场核查机构830家，现场核查金额454.1亿美元。共发现异常企业32家，异常金额28.2亿美元；对违规行为确凿的11家异常企业进行进一步检查和查处，涉及金额6.7亿美元。

集中核查力量，关注异常资金。一是个别企业利润汇出缺乏真实背景。如某企业2014年财务审计报告中未分配利润累计人民币金额为负数，应付股利为零，即企业在并无利润可供汇出的情况下，仍于2015年1月对外支付利润。

二是企业年度利润汇出总额超过董事会分配决议规定金额。三是使用同一张税务备案表在两家银行分拆支付利润。四是个别企业办理业务时存在单证不符问题。如某企业实际向境外母公司支付2015年1-6月利润，但提交的是2015年1-5月审计报告。五是未按规定办理利润汇出。如企业未提交服务贸易等项目对外支付税务备案表等资料；银行未审核会计师事务所出具的相关年度财务审计报告、董事会关于利润分配的决议和最近一期的验资报告，以及企业中期财务报告和外汇专项审计报告等真实性证明材料。

以问题为导向，加大监管力度。一是继续加强利润项下跨境资金流动监管。密切关注国际国内经济金融形势变化，跟踪利润项下资金流动总体形势和变化趋势，关注资金异常波动的重点地区和重点交易主体。

二是督导分支局专项核查和检查情况。随机抽查全国非现场监测和现场核查情况，加强对重点分支局服务贸易非现场监测预警、现场核查及移交等监管流程的规范化及内控制度执行情况检查和指导。三是加大对银行等金融机构的监督管理。加强对银行内控制度、单证真实性审核等的检查和指导。（完）