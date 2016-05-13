中国外管局：今年跨境资本流动趋稳 将推进外汇监管方式改革（更新版）

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路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年报预计，今年跨境资本流动将保持稳定；中国的外汇储备仍较充裕，境内主体经过近两年债务去杠杆化调整已明显降低未来对外偿付风险，2016年要保障外汇储备安全、流动和保值增值。

该报告指出，去年中国国际收支呈现“经常账户顺差、资本与金融账户逆差”格局，且经常账户顺差较大，同步增长19%，占GDP3.0%。处于国际公认合理区间。同时，资本与金融账户逆差增长，储备资产有所下降。

报告并称，今年中国国际收支形势仍将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局。经常账户将保持一定规模顺差，资本和金融账户将继续呈现逆差，跨境资本流动有望总体趋稳；中国对外负债下降主要体现在偿还境外债务及非居民存款下降，来华直接投资仍继续增长。

“中国经济发展前景依然向好，将继续吸引外资尤其是长期资本流入。”报告称。

报告称，今年经常项目外汇管理工作将密切关注形势变化，做好政策储备与应对预案，以强化监测核查为基础，切实防范外汇资金异常流动风险；着力提升管理实效，促进管理转型；进一步促进贸易便利化，服务实体经济。

今年资本项目外汇管理工作将在有序推进资本项目可兑换的过程中，积极适应外汇收支新形势，重点推进外汇管理方式改革，继续健全宏观审慎框架下的外债和跨境资本流动管理体系，增强统计监测预警能力，创新和丰富外汇管理政策工具，提高风险管理的有效性和针对性，有效防范和应对跨境资本流动风险。

报告称，在外汇储备经营管理方面，今年将继续把风险防范放在投资和管理工作的中心，加强外汇储备流动性监测与管理，保障外汇储备安全、流动和保值增值。继续优化货币资产结构，强化投资交易能力建设，增强风险管理手段，把握好外汇储备资产总体的风险收益平衡。坚持服务国家战略导向，统筹运用多种渠道和平台，开拓思路，完善机制，提高效益，防控风险。继续加强信息系统建设，推进外汇储备人才队伍和体制机制建设。

今年外汇市场建设与发展将根据人民币汇率市场化和资本项目可兑换进程需求，继续深化外汇市场发展，改进银行结售汇管理，重点是丰富外汇产品、扩大参与主体、推动对外开放、完善基础设施、促进自律管理、推进简政放权。

外管局上周五公布初步数据显示，今年一季度中国经常账户顺差481亿美元，资本和金融账户逆差亦为481亿美元。

中国央行上周六公布，4月末中国外汇储备为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。

**继续做好外汇业务监管，加强风险防控**

外管局在报告中表示，今年将继续做好外汇业务的监管工作。对金融机构外汇业务监管开发新版银行考核系统，根据外汇形势变化对考核指标进行动态调整。改进并加强银行外汇合规经营监管，加强对金融机构外汇违规经营的责任追究。

进一步推动特许机构业务创新，提升个人本外币兑换服务水平。开展重点地区保险业务外汇管理专项核查，加强对保险机构的监测和统计分析。

同时，加强对跨境资金流动风险的分析研判，加大非现场检查分析力度，以银行检查为切入点和着力点，紧紧抓住交易真实性、合规性审核主线，有针对性地对重点主体和关键环节开展专项检查，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，提升外汇检查的精准性、灵活性和有效性，坚守不发生系统性区域性金融风险的底线。

外管局并称，今年将编制外汇管理“十三五”信息化发展规划纲要。在全国推广上线个人外汇业务监测系统。继续开展“两地三中心”建设。修订数据采集规范，持续监测数据质量。

深化跨境资金流动监测与分析系统应用，开展大数据应用分析研究工作。落实信息安全制度和规划，提升信息安全总体防护水平。制定并实施信息化资源管理制度，完善运行维护制度和操作流程，进一步提升管理水平。（完）

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