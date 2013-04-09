外管局：中国商行在备案后可办理新台币兑换业务

路透北京4月9日 - 中国国家外汇管理局周二称，中国商业银行可按照经营需要自行决定办理新台币兑换业务，但应提前向所在地外汇局备案，且新台币兑换业务的买卖价由商业银行自行确定。

刊登在中国外管局网站上公告称，此举意在规范商业银行等机构办理新台币兑换业务，便利两岸经贸交流与人员往来的货币兑换服务。

公告称，商业银行办理新台币兑换业务应提前向所在地外汇局备案。所在地外汇局确认收到文件后20个工作日内没有提出异议的，商业银行可以开始办理新台币兑换业务。

公告并称，商业银行办理新台币兑换业务可以公开挂牌，但仅限于标明新台币的中文名称及货币代码，中文名称为“新台币”，货币代码为“TWD”。

台湾银行董事长刘灯城3月称，台银上海分行4月2日起提供台币清算服务，并将开办台币业务。且未来台银上海分行将与13家中资银行和九家台资银行大陆分行签署为台币清算参加行. （完）

(发稿 李文科/李航; 审校 林高丽)

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